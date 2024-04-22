На водоемах Астраханской области выстроились огромные очереди из рыбаков из-за десятидневного лова воблы

Сегодня в Астраханской области началась десятидневка, во время которой можно законно ловить воблу. Это редкое "окно возможностей" вызвало большой наплыв рыбаков, что привело к значительным пробкам на паромных переправах региона.
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