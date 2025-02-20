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Трамп обвинил руководство Украины в плохом обращении с главой минфина США

Трамп обвинил руководство Украины в плохом обращении с главой минфина США

Руководство Украины грубо обошлось с министром финансов США Скоттом Бессентом, который прибыл в Киев 13 февраля для подписания документа по доступу к редкоземельным металлам.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Думается мне, что штаты найдут те американские деньги, о которых просроченный контрацептив бормочет, то их небыло. И не на обломках руины, а во дворце престарелого кинга мелкобритании карлуши, проданном зелебобику, в домике гитлера, приобретённом зелебобиком, в недвижимости на территориях североамериканских штатов , в исраиле и на лазурном берегу, купленной страдающей от нищеты четой зеленских, американском оружии, внезапно появившемся у колумбийской мафии и террористов всех мастей и флагов по всему миру, в офшорах , принадлежащих &quot;бедному&quot; зелебобику. Найдут! Безусловно. А вот , что последует за этим - уже будет интересно.
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