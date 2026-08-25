Лесному пожару в Ялте присвоили статус природной чрезвычайной ситуации

Границы зоны бедствия установлены в пределах Ялтинского горнолесного заповедника.Масштабное возгорание в труднодоступной горной местности Ялты, начавшееся 19 августа, официально признано чрезвычайной ситуацией регионального уровня.
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