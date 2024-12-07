Global Look Press/Us Airforce/Sra Lauren Jacoby США готовят новый пакет военной поддержки Украины на сумму 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, заявили в Пентагоне.
Пентагон: США готовят новый пакет военной поддержки Киеву на $988 млн
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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