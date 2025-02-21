Сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области в формате круглого стола рассказал студентам о фейках и фейковой информации

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого в рамках общероссийской компании «Неделя безопасности Рунета» начальник отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области Павел Чукаев в формате круглого стала рассказал студентам о фейковой информации как одном из элементов информационной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии