Сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области в формате круглого стола рассказал студентам о фейках и фейковой информации

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого в рамках общероссийской компании «Неделя безопасности Рунета» начальник отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области Павел Чукаев в формате круглого стала рассказал студентам о фейковой информации как одном из элементов информационной войны.