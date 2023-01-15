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Опубликован сюжет о бойцах ЧВК “Вагнер”, в котором “музыканты” рассказали о планировании и штурме Соледара

Журналист Владимир Соловьев показал сюжет про бойцов ЧВК “Вагнер”, которые продумывали, а потом претворяли в реальность план по взятию Соледара.

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