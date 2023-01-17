Слово и дело

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Худяков предположил, что могли предложить Гребенщикову за предательство России

Худяков предположил, что могли предложить Гребенщикову за предательство России

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что музыкант Борис Гребенщиков завербован ЦРУ. Политик предположил, что артисту могли предложить «медные трубы» за предательство России.

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