Эксперт рассказал, сколько будет стоит доллар на неделе

И поднимет ли ЦБ ключевую ставку. Курс российской валюты остается волатильным. При этом негативно на него влияют перспективы появления новых санкций и потребительская активность в декабре, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.