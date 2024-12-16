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Эксперт рассказал, сколько будет стоит доллар на неделе

Эксперт рассказал, сколько будет стоит доллар на неделе

И поднимет ли ЦБ ключевую ставку.   Курс российской валюты остается волатильным. При этом негативно на него влияют перспективы появления новых санкций и потребительская активность в декабре, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

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