Много ли «Орешников» нужно, чтобы ящик террористических инструментов врага заметно опустел?

Теракт в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (помощник), является наглядной иллюстрацией того, что ожидает нашу страну как минимум в ближайшее время после гипотетического «замирения» с врагом по линии фронта.