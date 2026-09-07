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Клычков: «Есть определённые последствия после прилёта беспилотника»

Клычков: «Есть определённые последствия после прилёта беспилотника»

Сегодня, 7 сентября, в Болховском районе зафиксированы последствия в результате атаки ВСУ. Об этом стало известно в ходе прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

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