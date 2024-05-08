Зөлфирә Шәйдуллина: «4 яшемә кадәр пеләш йөргәнмен, тугач та 40 көн исемсез ятканмын… Әле дә сәерлекләремә.
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Зөлфирә Шәйдуллина: «4 яшемә кадәр пеләш йөргәнмен, тугач та 40 көн исемсез ятканмын… Әле дә сәерлекләремә.