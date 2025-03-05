Присмотритесь получше — Художник пишет картины с помощью тысячи букв

Художник Фил Вэнс (Phil Vance) создает невероятные портреты, состоящие из тысяч букв. Рассказывая о рисунке, текстуре и цвете, художник описывает процесс как «нанесение координатной сетки, или поперечная штриховка».
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