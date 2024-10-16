ВСУ бросили в Курскую область огромное количество техники, стянув её со всех фронтов. Об этом в интервью военкору Марьяне Наумовой рассказал первый командир донбасской интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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