РИА Новый день

118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    У тупых янков мозги включатся лишь там по факту... Анализа последствий своих тупых решений они там не проводят.))) И...Минфин США призна...
  • Владимир
    Это он имел ввиду свои полушария?Байден заявил, чт...
  • сергей мельников
    Дааа..Видать крепко ентому козлу по и так пустой безмозглой тыкве настучали..Был просто дурак..таперича-кровавый дура...Мэр Киева Кличко ...

Туроператоры начинают продавать туры на осень и зиму, но покупателей пока нет

Туроператоры начинают продавать туры на осень и зиму, но покупателей пока нет

Некоторые туроператоры открыли продажи отдельных туров на осень и зиму с вылетом из Екатеринбурга. Эксперты считают, что сделано это только для проверки, будет ли спрос, а также для того, чтобы заявить о своих намерениях потенциальным туристам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх