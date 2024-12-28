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Царьград

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Аналитик Меркурис: Украина после слов Медведева должна забыть о ЕС

Аналитик Меркурис: Украина после слов Медведева должна забыть о ЕС

Киев может забыть о вступлении в ЕС после слов Медведева о наказанииНедавно Дмитрий Медведев написал, что поскольку Европа отказалась принять на борт тонущих русских моряков с судна Ursa Major, её нужно наказать всеми доступными средствами.

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Комментарии
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Eduard
Как минимум при катастрофе европейцев и американцев ничем не помогать,а выживших отстреливать!
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18 час.
Eduard
Это же надо мы своими руками развалили СССР,а Европа всё прихватила,теперь врагами обложены!
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18 час.

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