В Роскачестве посоветовали сокращать срок при досрочном погашении ипотеки

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества рекомендовали при досрочном погашении ипотеки выбирать сокращение её срока, поскольку так итоговая переплата по процентам будет меньше, чем при снижении ежемесячного платежа.
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