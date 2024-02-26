На днях у Ксении Собчак случился очередной приступ интереса к Ярославу Дронову. Она снова подняла вопрос о том, насколько обоснованна слава SHAMANа.
SHAMAN ответил Собчак, когда она опять его задела
Комментарии
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Yuri Plasta
Малинин тоже вылез на одной песне под гитару . Особо ни чего супер у него нет. А то , что он с запашком это знает вся Россия. Дронов не выскочка он долго шел к своей славе. Молодец !
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39 мин.
M
Malina
На концерт Малинина не пошла бы даже по контрамарке... Малинин - прошлый век... уже песок сы...
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31 мин.
МИТЬКА Митька
Да что обращать внимание на эту продажную лошадь. Она сама то живёт и здравствует за чужой счёт. Без денег она обычная шалава. Да и с деньгами тоже.
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16 мин.
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