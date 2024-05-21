Промпарк «Кадалинский» готов лишь на 26 процентов

Уровень готовности промпарка «Кадалинский» составил 26%. Сейчас продолжается монтаж металлоконструкций административного здания и центра обработки данных, рассказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.
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