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Царьград

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Силуанов заявил о формировании бюджета с нефтью по $50 за баррель

Силуанов заявил о формировании бюджета с нефтью по $50 за баррель

Министр финансов Антон Силуанов на Мосфинфоруме сообщил, что бюджет на 2027-2029 годы будет основан на цене нефти в 50 долларов за баррель.

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