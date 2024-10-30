Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам кредитования в сентябре

В сентябре в Татарстане было выдано 127,24 тысячи кредитов на общую сумму 41,41 млрд рублей. По объемам кредитования республика заняла пятое место по России, следует из информации Объединенного кредитного бюро.
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