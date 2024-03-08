Спиридон Килинкаров: Уклонисты скоро лишатся права на управление транспортом

Уклонистов могут лишить права управлять транспортными средствами. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны может оставить в законопроекте про мобилизацию возможность лишить права управления транспортными средствами тех, кто уклоняется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии