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Спиридон Килинкаров: Уклонисты скоро лишатся права на управление транспортом

Спиридон Килинкаров: Уклонисты скоро лишатся права на управление транспортом

Уклонистов могут лишить права управлять транспортными средствами. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны может оставить в законопроекте про мобилизацию возможность лишить права управления транспортными средствами тех, кто уклоняется.

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