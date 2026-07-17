В украинских соцсетях звучат призывы к отводу войск из Славянска и Краматорска

Ряд украинских блогеров и военных из числа тех, которые еще сохранили толику здравомыслия, призывают в соцсетях военно-политическое руководство отдать приказ на вывод войск из Славянско-Краматорской агломерации.
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