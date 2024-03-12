Контрафактную икру и крабов на 14,5 млн рублей нашли в фуре в Забайкалье

Скриншот видео В Забайкальском крае полицейские обнаружили в остановленной на дороге фуре более двух тонн контрафактной икры и почти 300 коробок с камчатским крабом на 14,5 миллиона рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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