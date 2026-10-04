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Царьград

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Чертков: Донецкая Народная Республика обесточена после ночных атак

Чертков: Донецкая Народная Республика обесточена после ночных атак

Ночные атаки ВСУ оставили Донецкую Народную Республику без электричества. Председатель правительства Андрей Чертков сообщил о начале восстановления энергоснабжения, а также выразил обеспокоенность возможными перебоями в водоснабжении и мобильной связи.

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