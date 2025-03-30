📷❗️Вашему вниманию ещё одна подборка отснятых китайским споттером на ультразум фото перспективного китайского истребителя 6-го поколения J-36 в высоком разрешении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Вашему вниманию ещё одна подборка отснятых китайским споттером на ультразум фото перспективного китайского истребителя 6-го поколения J-36 в высоком разрешении.