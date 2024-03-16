Four Seasons приглашает заново открыть для себя Ближний Восток и Африку

От классики до эклектики, от старинных базаров среди небоскребов до фешенебельных курортов посреди пустынь – Four Seasons знакомит путешественников с многовековой историей, богатой культурой и неповторимым колоритом Африки и Ближнего Востока.
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