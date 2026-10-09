В Доме Дружбы обсудили миграционную обстановку в Татарстане

В заседании под председательством Почетного Председателя Государственного Совета – Председателя Ассамблеи народов Татарстана Фарида Мухаметшина принял участие начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана полковник полиции Марат Галеев.
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