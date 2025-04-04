Мотострелки уничтожили станцию Starlink и склад ВСУ на северском направлении зоны СВО

Российские мотострелки в ходе выполнения боевой задачи уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и склад матсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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