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«Краснодар» — «Зенит»: «быкам» будет сложно оспорить удаление Тормены. Тот ударил Соболева сзади шипами

На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля верно оценил действия третьего номера «быков» Витора Тормены и объявил о его удалении за серьезное нарушение правил.

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