На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля верно оценил действия третьего номера «быков» Витора Тормены и объявил о его удалении за серьезное нарушение правил.