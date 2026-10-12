Hugh Jackman turns 58: Revisit 8 of his iconic roles

Oscar-nominated actor Hugh Jackman is celebrating his 58th birthday. Here's a look back at 8 of his starring roles, including Wolverine in "X-Men.
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