Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Иран стал империей зла

Иран является "империей зла", поскольку поддерживает и финансирует многочисленные прокси на Ближнем Востоке, включая палестинское движение ХАМАС, а также военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию "Хезболлах".
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