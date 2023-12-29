Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Она выглядит как транс. Ничего женственого. Как будто вставные сиськи.Стало известно, к...
  • Любовь Ткаченко
    "Ракета залетела и вылетела", со слов Польши. Это как такое может быть ?Генштаб Польши: н...
  • Николай Герасименко
    А у нас там ещё есть посольские!?МИД Польши вызвал...

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Иран стал империей зла

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что Иран стал империей зла

Иран является "империей зла", поскольку поддерживает и финансирует многочисленные прокси на Ближнем Востоке, включая палестинское движение ХАМАС, а также военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию "Хезболлах".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Валерий Бирюков
А &quot;богоизбранные&quot; - белые и пушистые ФАШИСТЫ.
Ответить
15 час.
Лидия Санникова
Ответить
14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх