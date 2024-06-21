Перестанут пускать: Евросоюз хочет закрыть для танкеров с российской нефтью доступ в свои порты Татьяна АрестоваХанке Брюинс, глава МИД Нидерландов, прокомментировала ситуацию с новым пакетом санкций в отношении России, разрабатываемым Евросоюзом.