Перестанут пускать: Евросоюз хочет закрыть для танкеров с российской нефтью доступ в свои порты Татьяна АрестоваХанке Брюинс, глава МИД Нидерландов, прокомментировала ситуацию с новым пакетом санкций в отношении России, разрабатываемым Евросоюзом.
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