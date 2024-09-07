Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Жуткие кадры первых минут пожара на парковке в Одинцово. Несколько мужчин бегают по верхнему этажу и, рискуя жизнью, пытаются спасти свои машины.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Жуткие кадры первых минут пожара на парковке в Одинцово. Несколько мужчин бегают по верхнему этажу и, рискуя жизнью, пытаются спасти свои машины.
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