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Взяточники в ведомстве Колокольцева мешают массовой депортации мигрантов

Взяточники в ведомстве Колокольцева мешают массовой депортации мигрантов

Наконец хорошие новости в плане изменения существующего миграционного законодательства. В Госдуме в срочном порядке проходит рассмотрение закона о высылке мигрантов.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чиновник!!! Всегда помни,что Ты взяточник и коррупционер. Тебе потом это напомнят,рано или поздно,но всё равно посадят,но поздно будет. Бизнесмен- всегда помни,что ты мог тихо уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят хрен ты куда уедешь.... Политик всегда помни: наши люди пьют из чувства протеста, как только перестанут пить ты не спасёшься (М.Жванецкий).
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10 час.
Александр
Ты помнишь,что ты идиот?
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9 час.
АА
Алекс Архипов
За всё заплачено.
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6 час.

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