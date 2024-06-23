Наконец хорошие новости в плане изменения существующего миграционного законодательства. В Госдуме в срочном порядке проходит рассмотрение закона о высылке мигрантов.
Взяточники в ведомстве Колокольцева мешают массовой депортации мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чиновник!!! Всегда помни,что Ты взяточник и коррупционер. Тебе потом это напомнят,рано или поздно,но всё равно посадят,но поздно будет. Бизнесмен- всегда помни,что ты мог тихо уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят хрен ты куда уедешь.... Политик всегда помни: наши люди пьют из чувства протеста, как только перестанут пить ты не спасёшься (М.Жванецкий).
Ответить
10 час.
Александр
Ты помнишь,что ты идиот?
Ответить
9 час.
АА
Алекс Архипов
За всё заплачено.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии