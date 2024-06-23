Взяточники в ведомстве Колокольцева мешают массовой депортации мигрантов

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Чиновник!!! Всегда помни,что Ты взяточник и коррупционер. Тебе потом это напомнят,рано или поздно,но всё равно посадят,но поздно будет. Бизнесмен- всегда помни,что ты мог тихо уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят хрен ты куда уедешь.... Политик всегда помни: наши люди пьют из чувства протеста, как только перестанут пить ты не спасёшься (М.Жванецкий).