Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс ошибся в оценке того, кто представляет угрозу для Евросоюза. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Появилось видео с...
- ОЛ Кличко сообщил о ...
- ВС Турции первыми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым