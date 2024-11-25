Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам «Отважных», наступающим на Курахово (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам группировки «Отважные», наступающим на Курахово. Защитники благодарят наших читателей за бронежилеты и трубу, плащ-палатки и печки, а также отдельно за спальники и тактическую обувь — пермскую обувную фабрику «TREK», за генератор — Сергея и его друзей из Адлера, за бензопилу — компанию «Ротор-М», за сетку рабицу — Андрея из Магнитогорска, за дизельную пушку, автоинструменты и шуруповерт — фонд «Русская тройка», за системы сброса, пламягасители и хвостовики — Технофронт «Русской весны».