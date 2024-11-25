Русская весна
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Русская весна

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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам «Отважных», наступающим на Курахово (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам «Отважных», наступающим на Курахово (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам группировки «Отважные», наступающим на Курахово. Защитники благодарят наших читателей за бронежилеты и трубу, плащ-палатки и печки, а также отдельно за спальники и тактическую обувь — пермскую обувную фабрику «TREK», за генератор — Сергея и его друзей из Адлера, за бензопилу — компанию «Ротор-М», за сетку рабицу — Андрея из Магнитогорска, за дизельную пушку, автоинструменты и шуруповерт — фонд «Русская тройка», за системы сброса, пламягасители и хвостовики — Технофронт «Русской весны».

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