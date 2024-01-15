Российский сенатор: В конечном счете Западу придется признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине

По словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, на Западе начинают признавать то, что не признать невозможно в вопросе урегулирования украинского конфликта.
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