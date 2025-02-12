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Мужчину растерзали крокодилы на крокодиловой ферме на Кубе

Мужчину растерзали крокодилы на крокодиловой ферме на Кубе

Житель Кубы погиб от нападения крокодилов, упав в вольер на крокодиловой ферме.Трагедия произошла на крокодиловой ферме, принадлежащей туристическому центру.

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