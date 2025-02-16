Зеленский включил Путина в НАТО, странно трясся и пошёл вразнос в Мюнхене

Кто-то считает, что это не сарказм, пусть и не самый прозрачный: "Он самый влиятельный в НАТО"?

IK

Irina Krasnova

этот вонючий продажный жЫд делает то, что ему сказали делать : освобождать украинские земли от славян, т.к. у них в планах заселить эти земли пейсатой, обрезанной хуцпой..🤮🤮.. И, кстати, именно исраХель обогатился несметно на органах, поставляемых с окраины.. А хохлы, кажется, этого не понимают ..