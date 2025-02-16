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Зеленский включил Путина в НАТО, странно трясся и пошёл вразнос в Мюнхене

Зеленский включил Путина в НАТО, странно трясся и пошёл вразнос в Мюнхене

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Комментарии
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Надежда
Зелебобе впору запеть: &quot;Больно мне, больно! Не унять эту злую боль!..&quot;))☺️
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4 час.
В
Воробей
Кто-то считает, что это не сарказм, пусть и не самый прозрачный: &quot;Он самый влиятельный в НАТО&quot;?
Ответить
4 час.
IK
Irina Krasnova
этот вонючий продажный жЫд делает то, что ему сказали делать :  освобождать украинские земли от славян,  т.к. у них в планах заселить эти земли пейсатой, обрезанной хуцпой..🤮🤮.. И, кстати, именно исраХель обогатился несметно на органах, поставляемых с окраины.. А хохлы, кажется, этого не понимают ..
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2 час.
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