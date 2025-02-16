Царьград Коллаж Царьграда Кажется, после созвона американского президента Дональда Трампа и русского лидера Владимира Путина в Киеве случилось большое потрясение.
Зеленский включил Путина в НАТО, странно трясся и пошёл вразнос в Мюнхене
Комментарии
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Надежда
Зелебобе впору запеть: "Больно мне, больно! Не унять эту злую боль!.."))☺️
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4 час.
В
Воробей
Кто-то считает, что это не сарказм, пусть и не самый прозрачный: "Он самый влиятельный в НАТО"?
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4 час.
IK
Irina Krasnova
этот вонючий продажный жЫд делает то, что ему сказали делать : освобождать украинские земли от славян, т.к. у них в планах заселить эти земли пейсатой, обрезанной хуцпой..🤮🤮.. И, кстати, именно исраХель обогатился несметно на органах, поставляемых с окраины.. А хохлы, кажется, этого не понимают ..
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2 час.
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