В последние дни апреля в Москве будет холоднее нормы

В последние дни апреля температура воздуха в Москве будет держаться ниже нормы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самым холодным станет воскресенье, когда днем будет не выше плюс 8 градусов.
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