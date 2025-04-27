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  • Александр
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Британцев пугают российскими атаками — они смеются: "Гнусная пропаганда!"

Британцев пугают российскими атаками — они смеются: "Гнусная пропаганда!"

Со стороны может показаться, что это вырезка из журнала для мальчиков. Но службы безопасности призывают британские семьи собрать “тревожный” набор на трое суток на тот случай, если российская атака по энергетической инфраструктуре погрузит нас во тьму.

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