Бараха о расизме в адрес Винисиуса: «Осуждаю это, но не позволю обвинять «Валенсию» в том, чем она не является. Санкции несоразмерны и несправедливы»

В матче 35-го тура против «Реала» на «Месталье» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение оштрафовать «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыть трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса, на 5 матчей.
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