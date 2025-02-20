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Военное обозрение

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Все решают свои задачи. Трамп и Путин вскрыли «европейский фурункул»

Все решают свои задачи. Трамп и Путин вскрыли «европейский фурункул»

Прошла встреча российской и американской делегаций. Пресса наполнена противоречивыми мнениями по этому поводу.

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