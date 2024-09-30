В Грузии положительно оценили слова Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

Правительство Грузии положительно оценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности помочь в сближении Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.