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В Грузии положительно оценили слова Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

В Грузии положительно оценили слова Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

Правительство Грузии положительно оценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности помочь в сближении Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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