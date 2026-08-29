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Новости Брянска

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Новозыбков, 31 августа отключат газ для ремонтных работ

Новозыбков, 31 августа отключат газ для ремонтных работ

Отключение газа затронет жителей более 20 улиц Новозыбкова, посёлков Дружба и Мамай, села Замишево, деревни Тростань и хутора Питиков Лог.

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