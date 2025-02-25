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RS: западные лидеры приходят в ужас от одной мысли, что Украина станет демократичной

RS: западные лидеры приходят в ужас от одной мысли, что Украина станет демократичной

Уже три года политика США и НАТО, направленная на отказ от мирных переговоров на Украине и достижение гипотетической и все более маловероятной военной победы, якобы основывается на необходимости защиты демократии.

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