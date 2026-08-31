Местами есть очереди: власти Барнаула прокомментировали ситуацию с топливом в городе

На некоторых АЗС Барнаула продолжают наблюдаться небольшие очереди. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, обстановку с топливом обсудили на оперативном аппаратном совещании под руководством главы города Вячеслава Франка.
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