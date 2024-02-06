За что отца маршала Жукова выслали из Москвы

Маршал Георгий Жуков в своих мемуарах довольно часто подчёркивал — его отца выслали из Москвы. Мол, до революции 1917 года родитель будущего прославленного военачальника находился на заработках в Москве, но вскоре был вынужден вернуться в родную деревню.