За что отца маршала Жукова выслали из Москвы

Маршал Георгий Жуков в своих мемуарах довольно часто подчёркивал — его отца выслали из Москвы. Мол, до революции 1917 года родитель будущего прославленного военачальника находился на заработках в Москве, но вскоре был вынужден вернуться в родную деревню.
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