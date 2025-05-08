Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. Горячая сводка СВО

Василий Топчий

Когда Путин был премьер министром я написал в его приёмную, что нужно создать линию по производству оптического волокна. Она имеет стратегическое значение. К моему удивлению её создали и поставили на консервацию. Очевидно с началом СВО её расконсервировали.