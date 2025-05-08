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Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. Горячая сводка СВО

Атакованы важные российские заводы и аэродромы. Дано указание по "Орешнику": Киевляне бегут из города. Горячая сводка СВО

Чем ближе к Дню Победы – тем яростнее воздушные налеты киевского режима на территорию России. 7 мая украинские беспилотники пытались атаковать сразу несколько наших военных заводов и два военных аэродрома.

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Комментарии
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Василий Топчий
Когда Путин был премьер министром я написал в его приёмную, что нужно создать линию по производству оптического волокна. Она имеет стратегическое значение. К моему удивлению её создали и поставили на консервацию. Очевидно с началом СВО её расконсервировали.
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Заводов производящих волоконно-оптический кабель (ВОК) в России достаточно. А линия ОВ одна. В Китае я был на заводе ОВ в городе Ухань.
Ответить
2 час.
Tania Еременко
Бегите. суки, бегите, киев надо ликви-дикви подчистую.
Ответить
55 мин.
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