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Ларионов — о новичках СКА: «Не делаем выводы по одной игре. Вы знаете, сколько стоил Исак «Ливерпулю»?»

Ларионов — о новичках СКА: «Не делаем выводы по одной игре. Вы знаете, сколько стоил Исак «Ливерпулю»?»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после стартового матча чемпионата КХЛ против «Лады» (4:3 ОТ) отказался делать выводы об эффективности новичков команды в начале сезона.

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